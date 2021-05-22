Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 23 мая 2021
Минск Облачно с прояснениями +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:59 За сутки в мире выявили 607 тыс случаев заражения коронавирусом В мире
00:36 На проспекте Независимости "Рено" травмировал пешехода Происшествия
00:10 ФОТОФАКТ: "Ночь музеев 2021" прошла в Минске Регионы
22.05.21
22.05.21 23:50 Хоккеисты Швейцарии добились волевой победы над чехами на чемпионате мира Спорт
22.05.21 23:07 Брестское "Динамо" потерпело первое поражение в футбольном чемпионате Беларуси Спорт
22.05.21 22:39 ФОТОФАКТ: В домашнем матче 10 тура Высшей лиги "Рух" одержал победу над "Неманом" Спорт
22.05.21 22:30 Мадридский "Атлетико" в 11-й раз стал чемпионом Испании Спорт
22.05.21 21:59 ФОТОФАКТ: "Ночь музеев" прошла во дворце Румянцевых и Паскевичей Регионы
22.05.21 21:35 ФОТОФАКТ: В Белорусском государственном музее истории ВОВ проходит "Ночь музеев: Новый отсчет" Регионы
22.05.21 20:52 Российский пловец Евгений Рылов стал четырехкратным чемпионом Европы Спорт
22.05.21 20:35 Анастасия Шкурдай не пробилась в финал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем Спорт
22.05.21 20:20 Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в полуфинале Единой лиги ВТБ  Спорт
22.05.21 19:59 Жители Кувейта, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не смогут выезжать из страны В мире
22.05.21 19:36 Илья Шиманович выиграл серебро в финале ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м брассом Спорт
22.05.21 18:56 В США за сутки выявили более 28 тыс. случаев COVID-19 В мире
22.05.21 18:29 Российские хоккеисты победили Великобританию во втором для них матче на ЧМ в Риге Спорт
22.05.21 17:51 Тематические выставки организуют на Кургане Славы в Минской области Регионы
22.05.21 17:48 Девять человек стали миллиардерами благодаря производству вакцин от коронавируса В мире
22.05.21 17:41 Гомельский БЧ вышел в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
22.05.21 17:30 В Белорусском детском фонде 25 мая начнет работу общественная приемная Общество
22.05.21 17:25 Ирина Шарыхина завоевала бронзу ЧЕ по каратэ в Хорватии Спорт
22.05.21 17:17 В Нью-Дели выявили почти 200 больных "черной плесенью" В мире
22.05.21 16:56 Порядок формирования перечня основных лекарств определен Минздравом Общество
22.05.21 16:50 Четыре человека погибли за сутки при пожарах в Беларуси Происшествия
22.05.21 16:42 Баскетболисты "Импульса-БГУИР" впервые взяли бронзу чемпионата Беларуси Спорт
22.05.21 16:38 Жодинские торпедовцы победили "Сморгонь" в 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу Спорт
22.05.21 16:32 Гандболистки "Гомеля" в шестой раз выиграли Кубок Беларуси Спорт
22.05.21 16:26 Белорусские легкоатлетки выиграли две медали на международном турнире в Германии Спорт
22.05.21 16:18 ФОТОФАКТ: Весеннее цветение в Минске Регионы
22.05.21 16:05 Хакеры украли личные данные 4,5 млн клиентов авиакомпании Air India В мире
Все новости
Все новости
Спорт
22 мая 2021, 23:50

Хоккеисты Швейцарии добились волевой победы над чехами на чемпионате мира

Фото из архива
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею в Риге сегодня завершились шесть матчей предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А, второй игровой день турнира завершали сборные Швейцарии и Чехии. Со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) победу праздновала альпийская дружина. С первых минут матч носил упорный характер. Первыми счет на 15-й минуте открыли чехи. Большинство своей команды реализовал Филип Хитил, которому помогли отличиться Ян Коварж и Якуб Врана. Однако еще до перерыва альпийская дружина сравняла счет благодаря Грегори Хофману.

Во втором периоде швейцарцы забросили еще дважды. Взятия ворот на свой счет записали Тимо Майер и Тристан Шерве.  Чехи пытались изменить ситуацию на площадке, пытаясь атаковать, но швейцарцы сделавшие ставку на контратаки отличились еще раз. Тимо Майер оформил дубль на экваторе третьего периода. За пять минут до финальной сирены чехи смогли отличиться второй раз. Результативное подставление на свой счет записал Иржи Смейкал. Однако практически сразу же швейцарцы восстановили статус-кво благодаря отличившемуся во второй раз Грегори Хофману. Стоит отметить отличную реализацию большинства альпийской дружиной. Четыре из пяти шайб этой команды были заброшены, когда  у швейцарцев  на льду было преимущество в одного игрока. 

Ранее во второй день турнира в группе А Дания сенсационно обыграла Швецию - 4:3, а россияне разобрались с британцами - 7:1. В турнирной  таблице группы А положение после двух дней таково: Россия – 2 матча /6 очков. Швейцария – 1 /3, Словакия – 1/3, Дания – 1/3, Швеция – 1/0,  БЕЛАРУСЬ – 1/0, Чехия – 2/0, Великобритания – 1/0. Команда Беларуси 23 мая сыграет второй матч на чемпионате против шведов. 

В группе В программу второго дня чемпионата завершали сборные Латвии и Казахстана.  Представители хозяев турнира, победившие в стартовой встрече канадцев,  встречались с соперниками из Казахстана и уступили в серии буллитов – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

В основное время матча на голы Лауриса Дарзиньша и Рихарда Букартса казахстанцы ответила результативными атаками Александра Шина и Джесси Блэкера. Овертайм победителя данного противоборства не выявил. В серии послематчевых бросков у команды Казахстана были точны: Александр Шин, Никита Михайлис и Роман Старченко с Алексеем Маклюковым. У проигравших отличились Микс Индрашис, Лаурис Дарзиньш и Рихард Букартс.

Во второй день турнира в группе В ранее сборная Германии переиграла норвежцев - 5:1, а финны американцев - 2:1. Турнирная таблица в группе В такова: Германия – 2 матча /6 очков. Латвия – 2/4. Финляндия – 1/3, Казахстан – 1/ 2, США – 1/0, Канада – 1/0, Норвегия – 1/0, Италия – 1/0.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хоккей чемпионат мира
Новости рубрики Спорт
Брестское "Динамо" потерпело первое поражение в футбольном чемпионате Беларуси
ФОТОФАКТ: В домашнем матче 10 тура Высшей лиги "Рух" одержал победу над "Неманом"
Фото EPA -EFE Мадридский "Атлетико" в 11-й раз стал чемпионом Испании
Фото Imago Российский пловец Евгений Рылов стал четырехкратным чемпионом Европы
Анастасия Шкурдай. Фото из архива Анастасия Шкурдай не пробилась в финал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем
Фото из архива Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в полуфинале Единой лиги ВТБ 
Главное
"Запад не заинтересован в укреплении ЕАЭС" - Лукашенко предлагает продумать меры реагирования
Лукашенко и Алиев провели телефонный разговор
Возрождение нацистской идеологии в Беларуси недопустимо - Рачков
Щекин: решение об усилении роли Совбеза является логичным и исторически зрелым
Топ-новости
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1471 пациент с COVID-19, выписаны 1463
Порядок формирования перечня основных лекарств определен Минздравом
Илья Шиманович выиграл серебро в финале ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м брассом
В Барановичах увековечат память летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко
Состояние Ромы Когодовского остается стабильно тяжелым - Минздрав
Белорусские легкоатлетки выиграли две медали на международном турнире в Германии
ФОТОФАКТ: Весеннее цветение в Минске
Поставленные перед стройотраслью задачи в этом году будут выполнены - Пархамович
ФОТОФАКТ: Народный праздник Никола Вешний отмечают в Могилевской области
Гайдукевич: в Беларуси есть уникальная традиция совершать преступления, а потом прикрываться политикой
ФОТОФАКТ: Областная выставка охотничьих собак проходит в Гомеле
Гандболистки "Гомеля" в шестой раз выиграли Кубок Беларуси
Андрейченко: работа с обращениями граждан совершенствуется и положительно оценивается нашими людьми
Шпилевская: независимые СМИ в Беларуси нужно защищать, но вначале покажите мне такое медиа
ФОТОФАКТ: Вечер духовной музыки прошел в БГУ
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.