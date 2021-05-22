Хоккеисты Швейцарии добились волевой победы над чехами на чемпионате мира

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею в Риге сегодня завершились шесть матчей предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А, второй игровой день турнира завершали сборные Швейцарии и Чехии. Со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) победу праздновала альпийская дружина. С первых минут матч носил упорный характер. Первыми счет на 15-й минуте открыли чехи. Большинство своей команды реализовал Филип Хитил, которому помогли отличиться Ян Коварж и Якуб Врана. Однако еще до перерыва альпийская дружина сравняла счет благодаря Грегори Хофману.

Во втором периоде швейцарцы забросили еще дважды. Взятия ворот на свой счет записали Тимо Майер и Тристан Шерве. Чехи пытались изменить ситуацию на площадке, пытаясь атаковать, но швейцарцы сделавшие ставку на контратаки отличились еще раз. Тимо Майер оформил дубль на экваторе третьего периода. За пять минут до финальной сирены чехи смогли отличиться второй раз. Результативное подставление на свой счет записал Иржи Смейкал. Однако практически сразу же швейцарцы восстановили статус-кво благодаря отличившемуся во второй раз Грегори Хофману. Стоит отметить отличную реализацию большинства альпийской дружиной. Четыре из пяти шайб этой команды были заброшены, когда у швейцарцев на льду было преимущество в одного игрока.

Ранее во второй день турнира в группе А Дания сенсационно обыграла Швецию - 4:3, а россияне разобрались с британцами - 7:1. В турнирной таблице группы А положение после двух дней таково: Россия – 2 матча /6 очков. Швейцария – 1 /3, Словакия – 1/3, Дания – 1/3, Швеция – 1/0, БЕЛАРУСЬ – 1/0, Чехия – 2/0, Великобритания – 1/0. Команда Беларуси 23 мая сыграет второй матч на чемпионате против шведов.

В группе В программу второго дня чемпионата завершали сборные Латвии и Казахстана. Представители хозяев турнира, победившие в стартовой встрече канадцев, встречались с соперниками из Казахстана и уступили в серии буллитов – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

В основное время матча на голы Лауриса Дарзиньша и Рихарда Букартса казахстанцы ответила результативными атаками Александра Шина и Джесси Блэкера. Овертайм победителя данного противоборства не выявил. В серии послематчевых бросков у команды Казахстана были точны: Александр Шин, Никита Михайлис и Роман Старченко с Алексеем Маклюковым. У проигравших отличились Микс Индрашис, Лаурис Дарзиньш и Рихард Букартс.

Во второй день турнира в группе В ранее сборная Германии переиграла норвежцев - 5:1, а финны американцев - 2:1. Турнирная таблица в группе В такова: Германия – 2 матча /6 очков. Латвия – 2/4. Финляндия – 1/3, Казахстан – 1/ 2, США – 1/0, Канада – 1/0, Норвегия – 1/0, Италия – 1/0.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-