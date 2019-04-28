Хоккеисты Швеции и России вышли в финал юниорского ЧМ

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Швеции и России стали финалистами чемпионата мира среди юниоров (U-18), который сегодня завершается в Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева турнира шведы в полуфинале переиграли команду Канады со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).

Во втором полуфинальном поединке россияне одолели сборную США в серии послематчевых буллитов - 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Таким образом, в решающем матче за чемпионский титул сыграют сборные Швеции и России. Они уже встречались между собой на предварительном этапе и тогда сильнее были шведы - 3:0. За бронзовые медали поспорят американцы и финны.

В третьем, решающем поединке серии за сохранение места в элитном дивизионе, хоккеисты Швейцарии сыграют со Словакией. В первой игре победили швейцарцы - 4:1, а затем словаки взяли реванш - 4:3.

Хоккеисты юниорской сборной Беларуси завершили мировое первенство на четвертьфинальной стадии, уступив российским сверстникам со счетом 0:6. На предварительном этапе подопечные Евгения Есаулова обыграли чехов и финнов с одинаковым результатом 4:3, а потом уступили канадцам - 1:11 и швейцарцам - 4:5 (в овертайме).

Год назад победителями юниорского чемпионата планеты стали хоккеисты Финляндии, серебро досталось команде США, бронзу завоевали шведы.-0-