Хоккеисты Швеции обыграли Латвию, Франция в овертайме уступила Великобритании на ЧМ

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Великобритании обыграла в дополнительное время Францию со счетом 4:3 на чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором периоде встречи в Кошице французы, считавшиеся фаворитами, за короткий отрезок времени забросили в ворота британцев три шайбы, однако не смогли удержать комфортного преимущества и позволили соперникам перевести игру в овертайм - 3:3. В дополнительное время удача была на стороне Великобритании. Автором решающей шайбы стал Бен Дэвис. Победа над французами позволила команде с Туманного Альбиона сохранить прописку в элитном дивизионе.

Турнирное положение группы А: Финляндия - 16 очков (6 матчей), США - 14 (6), Канада - 12 (5), Германия - 12 (6), Словакия - 9 (6), Дания - 5 (5), Великобритания - 2 (7), Франция - 2 (7).

Сборная Швеции победила в Братиславе Латвию - 5:4 - и обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира. Основные события развернулись в третьем периоде, когда латвийцам удалось сравнять счет - 4:4, но этот счет их не устраивал для выхода в следующий раунд. Элвис Мерзликинс был заменен на шестого полевого игрока, но шведы смогли забросить пятую шайбу в пустые ворота - 5:4.

Турнирное положение группы В: Россия - 18 (6), Чехия - 15 (6), Швеция - 15 (6), Швейцария - 12 (6), Латвия - 6 (6), Норвегия - 6 (6), Австрия - 0 (6), Италия - 0 (6).

Турнир в Словакии продолжится сегодня матчами Канада - Дания, Италия - Австрия.-0-