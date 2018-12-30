Хоккеисты Швеции одержали победу в овертайме над США на молодежном ЧМ в Канаде

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Швеции одержали победу в овертайме над США со счетом 5:4 на молодежном чемпионате мира, который проходит в канадских городах Ванкувер и Виктория, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В конце третьего периода, за 38 секунд до сирены об окончании матча в группе В "Тре крунур" вели 4:2, но растеряли преимущество за столь короткий срок. У США Райн Полинг сумел оформить голевой хет-трик и помог своей команде перевести игру в дополнительное время. Однако нападение шведов выглядело убедительнее в прошедшем поединке и уже на четвертой минуте овертайма Адам Боквист установил окончательный счет - 5:4.

В другом матче в группе В сборная Финляндии обыграла Словакию - 5:1.

Турнирное положение: Швеция - 8 очков (3 матча), США - 7 (3), Финляндия - 6 (3), Казахстан - 0 (2), Словакия - 0 (3).

Хоккеисты Канады в группе А уверенно переиграли Чехию - 5:1, а швейцарцы были сильнее Дании - 4:0. Датчане потерпели третье поражение на турнире, не забросив ни одной шайбы и пропустив в трех играх 22 гола.

Турнирное положение: Канада - 9 (3), Россия - 6 (2), Швейцария - 4 (3), Чехия - 2 (3), Дания - 0 (3).

Следующие матчи на молодежном чемпионате мира состоятся 30 декабря: Швейцария - Россия, Казахстан - Словакия. Одним из ключевых матчей на предварительной стадии турнира станет встреча сборных Канады и России, которая пройдет ранним утром 1 января.

Молодежная сборная Беларуси по хоккею в текущем сезоне на чемпионате мира выступала в дивизионе I и заняла второе место, уступив путевку в элитный дивизион Германии.-0-