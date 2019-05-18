Хоккеисты Швеции победили Швейцарию на ЧМ в Словакии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Швеции победили Швейцарию со счетом 4:3 на чемпионате мира, который проходит в словацких городах Братиславе и Кошице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч между финалистами мирового форума 2018 года ожидался болельщиками с нетерпением. Обе сборные оправдали ожидания хоккейных гурманов.

Швейцарцы против действующих чемпионов мира играли смело, на скорости. "Тре крунур" при такой тактике соперника извлекали свою пользу и уверенно реализовывали моменты в контратаках. Счет в игре был открыт на пятой минуте первого периода усилиями швейцарца Свена Андригетто. Скандинавская дружина хладнокровно и четко действовала на пятачке соперника. В итоге к началу второго периода шведы вели в счете после точных бросков Александра Веннеберга и Вильяма Нюландера. Альпийской команде благодаря красивому голу Джоэля Дженацци удалось вернуть интригу - 2:2. Однако хоккеисты Швеции смогли лучше сыграть в атаке - 4:3.

Турнирное положение: Россия - 15 очков (5 матчей), Швеция - 12 (5), Швейцария - 12 (5), Чехия - 12 (5), Латвия - 6 (5), Норвегия - 6 (6), Австрия - 0 (5), Италия - 0 (6).

Сборная Словакии в группе А была сильнее Великобритании - 7:1.

Турнирное положение: Финляндия - 13 (5), Канада - 12 (5), Германия - 12 (5), США - 11 (5), Словакия - 9 (6), Дания - 5 (5), Франция - 1 (5), Великобритания - 0 (6).

Чемпионат мира 19 мая продолжится матчами Германия - США, Австрия - Швеция, Франция - Финляндия и Россия - Швейцария.-0-