Хоккеисты СКА обыграли ЦСКА и сравняли счет в серии финала Западной конференции КХЛ

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты СКА обыграли ЦСКА со счетом 3:2 и сравняли счет в серии финала Западной конференции КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая часть матча, который завершился в Санкт-Петербурге, лучше удалась хозяевам площадки. Наиль Якубов дважды поразил ворота москвичей, и к середине второго периода СКА лидировал 2:0. ЦСКА усилиями Мэта Робинсона еще до перерыва сравняли счет - 2:2. В третьем периоде цели достиг точный кистевой бросок нападающего питерцев Никиты Гусева - 3:2. Московский клуб после пропущенной шайбы дважды играл в большинстве, забросить третью шайбу гостям не удалось.

Счет в серии до четырех побед - 3:3. Решающий, седьмой, матч серии состоится 9 апреля в Москве.-0-