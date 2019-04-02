Хоккеисты СКА сократили разрыв в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты питерского СКА одержали первую победу над московским ЦСКА в финальной серии Западной конференции КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух подряд поражений в Москве (1:2, 1:3) подопечные Ильи Воробьева в Санкт-Петербурге сразу пошли в атаку, но в первом периоде отличиться не смогли. Более того, за секунду до первого перерыва форвард москвичей Павел Карнаухов воспользовался ошибкой защитников хозяев и открыл счет. Только в середине второго периода Александр Барабанов восстановил равновесие, в третьей двадцатиминутке заброшенных шайб не было. Игра перешла в овертайм. На исходе 13-й минуты первого дополнительного периода нападающий СКА Николай Прохоркин перехватил шайбу в центре площадки и, находясь в окружении пятерых соперников, сумел поразить ворота Ильи Сорокина - 2:1. Такой же результат, только в пользу ЦСКА, и в серии до четырех побед.

Следующее армейское дерби состоится 3 апреля в Санкт-Петербурге, а 5 апреля команды вновь встретятся в Москве.

В финале Восточной конференции омский "Авангард" два раза обыграл на арене в подмосковной Балашихе уфимский "Салават Юлаев" - 4:3 и 4:1. Сегодня эти команды сыграют в Уфе.-0-