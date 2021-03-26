Хоккеисты СКА вышли в полуфинал Кубка Гагарина

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Петербургский СКА обыграл московское "Динамо" со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) и пробился в полуфинал Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Санкт-Петербурге проходила с небольшим преимуществом хозяев площадки, которые смогли открыть счет на 20-й минуте. Отличился Евгений Тимкин. Через пять минут Эмиль Галимов удвоил разницу в счете. На 27-й минуте встречи Игорь Ожиганов снял практически все вопросы относительно победы СКА.

Но на этом армейцы с берегов Невы не остановились. Окончательный счет в матче установил точным броском Владислав Цицюра на 48-й минуте игры. Отметим уверенную игру голкипера СКА Магнуса Хелльберга, который отразив 25 бросков оформил свой второй шатаут в нынешнем плей-офф.

СКА выиграл серию с общим счетом 4:1. Соперниками питерцев в следующей стадии розыгрыша почетного трофея станет победитель спора между ЦСКА и и ярославским "Локомотивом". Напомним, что москвичи ведут со счетом 3:2.

В еще одном поединке игрового дня "Авангард" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Счет в серии стал 3:2 в пользу омичей. В их рядах весомый вклад в успех внес форвард Корбан Найт. Канадец ранее не забрасывавший в плей-офф отметился хет-триком. Кроме того, у "ястребов" отличился Егор Чинахов. Чешский голкипер "Авангарда" Шимон Грубец отстоял свои владения в неприкосновенности второй раз за карьеру в плей-офф КХЛ

Следующий матч серии до четырех побед пройдет в воскресенье в Магнитогорске.-0-