Хоккеисты Словакии и Финляндии победили соперников в матчах ЧМ-2021

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею в Риге сегодня завершилисьшесть матчей предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А сборная Словакии одержала уверенную трудовую, переиграв команду Дании с результатом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Судьба отнюдь не самого зрелищного противоборства турнира решилась благодаря шайбам Петера Цегларика и Адама Яношика на 48-й и 53-й минутах соответственно.

После этой победы словаки возглавили группу А с 12-ю очками, отодвинув с первой позиции россиян. При аналогичном количестве очков, подопечные Крэйга Рэмзи опережают из по дополнительным показателям. Замыкают тройку сильнейшиз дружин данной группы швейцарцы. У них 9 очков после 5 встреч. У белорусской сборной 4 очка в пяти матчах и восьмое место в октете.

В группе В хоккеисты Финляндии взяли верх над немцами — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Судьбу встречи в пользу финнов решили голевые атаки Антона Лунделля и Артту Руотсалайнена в первом и третьем периодах соответственно. Проигравшие ответили шайбой Корбиниана Хольцера во второй трети поединка.

Таким образом, финны обошли американцев, набрав 13 очков в пяти матчах. У дружины США 12 пунктов в аналогичном количестве сыгранных поединков. Замыкают тройку лидеров казахствнцы - 10 очков в шести играх.

30 мая на планетарном форуме в Риге будут сыграны четыре встречи. В группе А белорусы померятся силами со швейцарцами (15.15), а шведы со словаками (20.15).

В группе В болельщиков ждут поединки Италия - Канада (16.15) и Финляндия-Латвия (20.15).

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-