Хоккеисты Словакии одержали вторую победу на чемпионате мира в Риге

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею в Риге сегодня проходят шесть матчей предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А сборная Словакии одержала вторую победу, выиграв у команды Великобритании со счетом 2:1. В стартовом поединке словаки обыграли белорусов - 5:2. Сборная Беларуси сегодня встретится со шведами, которые в первом туре неожиданно проиграли датчанам - 3:4.

В группе В хоккеисты Норвегии взяли верх над итальянцами со счетом 4:1.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-