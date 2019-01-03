Хоккеисты Словакии с победы над Швейцарией стартовали на Рождественском турнире

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Словакии с победы над Швейцарией со счетом 10:4 стартовали на XV Рождественском международном турнире на приз Президента Беларуси среди любителей хоккея, передает корреспондент БЕЛТА.

Матч группы С состоялся на малой площадке "Чижовка-Арены". Швейцарцы, которые в 13-й раз принимают участие в турнире и являются одними из старожилов соревнований, вели в ходе встречи 2:0. Автором первой шайбы XV Рождественского турнира стал Приус Вебер. Однако альпийская дружина не удержала преимущество. Во втором периоде словаки шесть раз поразили ворота соперников.

В группе С следующий матч состоится 4 января. Хоккеисты России, представленные командой "Стройгазмонтаж", сыграют со Швейцарией.

На большой площадке "Чижовка-Арены" в дневном расписании встречаются команда ОАЭ и сборная Балкан.

В вечерней программе стартового дня Рождественского турнира еще два матча. После торжественной церемонии открытия на малой арене в группе D сыграют Германия и Финляндия (18.30), а на центральной арене в группе А - хоккеисты Беларуси и сборной ИИХФ.-0-

Фото Андрея Покумейко