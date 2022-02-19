Хоккеисты Словакии стали бронзовыми призерами пекинской Олимпиады

19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Словакии стали обладателями бронзовых наград пекинской Олимпиады. Для словаков это первая в истории награда Олимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке за третье место словацкие хоккеисты обыграли сборную Швеции с сухим счетом 4:0. В начале второго периода 17-летний форвард Юрай Слафковски вывел словаков вперед, а через 10 минут Самуэль Такач забросил вторую шайбу. В конце заключительной двадцатиминутки, когда шведы заменили вратаря шестым полевым игроком, Юрай Слафковски и Павол Регенда дважды поразили пустые ворота шведов. В составе новоиспеченных обладателей олимпийской бронзы выступали два представителя минского "Динамо" - голкипер Патрик Рыбар и нападающий Либор Гудачек.

Завтра в финале действующие олимпийские чемпионы российские хоккеисты будут отстаивать свой титул в матче со сборной Финляндии.

Вчера в полуфиналах финны переиграли команду Словакии с сухим счетом 2:0, а россияне с огромным трудом одолели шведов в серии послематчевых буллитов - 2:1.

В решающем поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в игре за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-