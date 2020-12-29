29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу команды Юрия Файкова со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе дружины со старта попытались захватить преимущество, то и дело угрожая воротам соперников. Впрочем, несмотря на обилие силовой борьбы и опасных моментов, ничейный счет сохранился до второго периода.

На 25-й минуте матча горнякам удалась разящая атака. Усилия своих партнеров по команде точным броском завершил Евгений Дадонов. После этого взятия ворот команды продолжили играть в силовой манере, но защитники и вратари как одной, так и другой дружины ошибок не допускали.

В заключительной трети матча динамовцы предприняли немало усилий чтобы уйти от поражения, но их атакам не хватало точности в завершающей стадии. "Шахтер" же напротив, свои шансы не упустил. Сначала Евгений Дадонов на 54-й минуте удвоил преимущество своей команды, а спустя две с небольшим минуты солигорчане забросили еще раз. Это Егор Мажуга установил окончательный счет в матче, откликнувшись на передачу Никиты Ремезова. Незадолго до финальной сирены молодечненцы сняли вратаря, но этот шаг не принес им успеха. Солигорчане же могли несколько раз поразить пустые ворота, однако шайба упорно не шла в ворота.

В параллельном поединке хоккеисты "Гомеля" смогли переломить ход неудачно складывавшегося поединка и обыграли оршанский "Локомотив" - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). На результативный выпад Дмитрия Колышкина,"рыси" ответили голами Игоря Ревенко, Кирилла Межейникова и Николая Сусло.-0-