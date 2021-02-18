Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Гомель" в матче чемпионата Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" одолели "Гомель" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу команды Юрия Файкова со счетом 3:2 (3:1, 0:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало встречи "рыси" провели не лучшим образом. Уже к 15-й минуте матча счет стал 3:0 в пользу хозяев площадки. Олег Пожиган, Виталий Антонович и Роман Малиновский впервые в этом сезоне столь безжалостно обошлись с голкипером "Гомеля" Андреем Грищенко. Отметим, что при третьем взятии ворот ассистентский балл набрал Андрей Феклистов, для которого это 50-е очко в матчах чемпионата страны.

Впрочем, гомельчане проявили характер и смогли свести разницу в счете до минимума. За несколько минут до перерыва отметился голом Кирилл Межейников. Во втором периоде его тезка Кирилл Бовин смог отквитать еще одну шайбу, но на большее гомельчан не хватило. Все их попытки сравнять счет пресекал вратарь "Шахтера" Максим Малютин. Третий период вопреки ожиданиям интересным не получился, и солигорчане праздновали победу.

Что касается остальных противоборств игрового дня, то "Металлург-Жлобин" победил "Могилев" - 5:3 (0:1, 3:1, 2:1), "Динамо-Молодечно" прервало шестиматчевую победную серию "Юности" - 3:2 (1:2, 2:0, 0:0), а оршанский "Локомотив" в овертайме "дожал" гродненский "Неман" - 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0).

Игрок "Могилева" Максим Слыш забросил 200-ю шайбу в чемпионатах страны. Минчане потерпели первое поражение под руководством нового наставника Евгения Есаулова. Оршанцы одержали вторую волевую викторию кряду, уступая 0:2 по ходу встречи.-0-