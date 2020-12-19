Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Неман" в чемпионате Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" одержали волевую победу над гродненским "Неманом" в гостевом матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу команды Юрия Файкова со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча поначалу проходила с преимуществом гродненской команды, которая в родных стенах не собиралась уступать горнякам после предыдущей победы над столичной "Юностью". "Шахтер" сделал ставку на контратаки и надежную игру в обороне.

Взломать их редуты хозяева площадки смогли лишь во втором периоде. На 28-й минуте вывел вперед "Неман" Игорь Варивончик, которому ассистировали Артем Левша и Кристиан Дзюбиньски. Но развить успех подопечные Андрея Сидоренко не смогли.

В заключительной трети поединка солигорским хоккеистам, которые изо всех сил пытались изменить ситуацию на льду, удались два результативных выпада. Сначала Егор Иванов с передач экс-гродненца Данилы Карабаня и Егора Мажуги сравнял счет на 45-й минуте матча. Затем в большинстве игрок "Шахтера" Илья Казнадей, также прежде выступавший за "Неман", вывел свою новую команду вперед с помощью Александра Жидких и Романа Малиновского.

Заключительные минуты третьего периода "Неман" провел в атаке, сняв с игры вратаря, но горняки, четко сыграв в обороне, не дали хозяевам уйти от поражения.-0-