Во время матча. Фото ХК "Неман"

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Неман" в гостевом матче чемпионата Беларуси и прервали победную серию гродненцев - 3:2 (2:0, 1:2, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева ледовой площадки упустили инициативу в первом периоде. Этим воспользовались хоккеисты "Шахтера", и уже на 3-й минуте игры счет открыл форвард Артем Пуголовкин - 1:0. Под занавес двадцатиминутки его поддержал партнер по команде нападающий Игорь Карабанов - 2:0.

После перерыва подопечные Сергея Пушкова постарались переломить ход матча и увеличили скорости. На 26-й минуте ворота гостей успешно взял форвард "Немана" Артем Левша - 2:1. Через четыре минуты восстановить паритет сил удалось игроку гродненской команды Артему Кислому - 2:2. Равновесие продержалось всего 102 секунды. Нападающий Василий Филяев реализовал большинство и вывел "Шахтер" вперед - 3:2.

В третьем периоде "Неман" яростно атаковал и не раз был близок к тому, чтобы снова отыграться, но больше пробить голкипера Максима Малютина игроки гродненской команды не смогли.

Так прервалась серия "Немана" из пяти побед. "Горняки" же впервые в этом сезоне сумели обыграть гродненскую команду.

Еще в одном матче чемпионата Беларуси "Лида" в овертайме на домашней площадке обыграла "Динамо-Молодечно" - 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0).-0-

Фото ХК "Неман"