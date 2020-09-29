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29 сентября 2020, 21:52

Хоккеисты солигорского "Шахтера" победили "Юность" в матче чемпионата Беларуси

Фото ХК "Юность-Минск"
Фото ХК "Юность-Минск"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" нанесли поражение "Юности" в матче чемпионата Беларуси. Матч финалистов прошлогоднего турнира завершился со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) в пользу команды из города калийщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Юрия Файкова по ходу первого периода проигрывала после шайб в исполнении Евгения Ковыршина и Кирилла Тютяева. Виталий Антонович смог сократить разницу в счете. Игрок "Юности" Максим Парфеевец вновь восстановил разницу в две шайбы. Но довести матч до победы многократным чемпионам Беларуси не удалось. Сначала Виталий Антонович оформил голевой дубль, а затем Евгений Дадонов и Илья Казнадей установили итоговый счет в пользу "Шахтера".

В остальных поединках игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею "Динамо-Молодечно" обыграло гродненский "Неман" - 5:2 (4:0, 0:0, 1:2), а "Металлург-Жлобин" переиграл в овертайме лидера чемпионата "Гомель" - 5:4 (3:1, 1:2, 0:1, 1:0). В связи с невозможностью хоккейной команды "Локомотив" (Орша) принять участие в матче турнира против "Могилева", "железнодорожникам" было засчитано техническое поражение.-0-

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