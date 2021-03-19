Хоккеисты солигорского "Шахтера" сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Президента

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Гомель" со счетом 4:2 (4:0, 0:2, 0:0) и вернули паритет в полуфинальной серии Кубка Президента (1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты из Солигорска с первых минут начали активно атаковать ворота гомельчан, которые сделали ставку на оборону и ждали ошибок оппонентов. Агрессивный характер игры принес дивиденды команде Юрия Файкова отнюдь не сразу. Первая шайба побывал в воротах Максима Лубского на восьмой минуте. Старания партнеров по команде завершил точным броском Роман Крикуненко. Шайба придала "горнякам" сил, и менее чем через две минуты поздравления от партнеров по команде принимал Андрей Феклистов, реализовавший большинство.

Воодушевленные таким ходом событий игроки "Шахтера" отличились еще дважды.Сначала Андрей Феклистов оформил голевой дубль, а затем четвертую шайбу своей команды забросил Виталий Антонович.

Стоит отдать должное команде Сергея Стася, которая не сложила руки, а попыталась отыграться. Заставив "горняков" действовать вторым номером, гомельчане дважды поразили ворота хозяев площадки. Шайбы на свой счет записали Антон Елисеенко и Александр Скоренов.

Заключительная треть поединка прошла в бескомпромиссной борьбе, но счет на табло так и не изменился. В противоборстве до четырех побед установилось равенство -1:1.-0-