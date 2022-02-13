Хоккеисты США и Швеции вышли в четвертьфинал олимпийского турнира

13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборные США и Швеции вышли в четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем матче 3-го тура предварительной группы А хоккеисты США переиграли немцев с результатом 3:2. Команда Канады разгромила китайцев с сухим счетом 5:0. Итоговое положение: США - 9 очков, Канада - 6, Германия - 3, Китай - 0.
Ранее в заключительном поединке квартета С финны в овертайме вырвали победу у шведов - 4:3. Шведы стали лучшими среди команд, занявших третьи места, также прошли в 1/4 финала. В другом матче словаки обыграли команду Латвии со счетом 5:2. Итоговое положение: Финляндия - 8 очков, Швеция - 7, Словакия - 3, Латвия - 0.
Первыми участниками четвертьфинального этапа вчера стали российские хоккеисты, уступившее в заключительной встрече квартета В сборной Чехии - 5:6 (в овертайме). Итоговое положение: Россия - 7 очков, Дания - 6, Чехия - 4, Швейцария - 1.
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После финиша первого этапа прямые путевки в четвертьфинал получили победители трех групп и лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды 15 февраля проведут квалификационные игры за выход в 1/4 финала. Поединки за попадание в полуфинал состоятся 16 февраля, а встречи за выход в финал пройдут 18 февраля. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал должен состояться 20 февраля.
В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-