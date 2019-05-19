Хоккеисты США обыграли Германию на чемпионате мира

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты США обыграли Германию со счетом 3:1 на чемпионате мира в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для европейской команды начало матча сложилось удачно. На 12 минуте сборная Германии открыла счет после точного броска Фредерика Тиффельса. Сборная США усилиями Джеймса Ван Римсдайка отыгрались довольно быстро - 1:1. Решающим стал третий период матча в Кошице. Дилан Ларкин и Джек Эйхел установили окончательный счет - 3:1.

В группе В сборная Чехии добилась уверенной победы над Австрией - 8:0.

Чемпионат мира сегодня продолжится в 21.15 матчами Франция - Финляндии и Россия - Швейцария.-0-