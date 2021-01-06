Хоккеисты США выиграли золото молодежного чемпионата мира

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты США в пятый раз стали победителями молодежного чемпионата мира, который завершился в канадском Эдмонтоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке 45-го мирового первенства американская "молодежка" переиграла команду Канады с "сухим" счетом 2:0. На 14-й минуте встречи Алекс Туркотт забросил первую шайбу в ворота хозяев турнира, а последнюю точку в самом начале второго периода поставил лидер сборной США Тревор Зеграс, который признан лучшим игроком чемпионата мира. Он же стал лучшим бомбардиром ЧМ, набрав 18 очков по системе гол плюс пас (7 + 11).

Обладателями бронзовых медалей стали хоккеисты Финляндии, которые в игре за третье место взяли верх над российской командой с результатом 4:1. В начале первого периода россияне вышли вперед, но затем пропустили четыре шайбы. Две из них финны забросили в конце встречи в пустые ворота, когда соперники заменили голкипера на шестого полевого игрока.

Лучшим вратарем турнира признан канадец Девон Леви, защитником - финн Топи Ниемела, нападающим - немец Тим Штюцле.

На прошлом молодежном чемпионате планеты, проходившем в Чехии, золото завоевала команда Канады, победившая в финале россиян (4:3), а обладателями бронзы стали шведы, одолевшие в игре за третье место финнов (3:2).

Следующий мировой молодежный хоккейный форум также планируется провести в Канаде.-0-