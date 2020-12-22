Хоккеисты столичной "Юности" обыграли "Гомель" в матче чемпионата Беларуси

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли "Гомель" в матче чемпионата Беларуси. Матч завершился в пользу подопечных Александра Макрицкого со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомельчане попытались с первых минут захватить инициативу в поединке. Минчане сделали ставку на контратаки и не прогадали. На восьмой минуте матча Вадим Щечин откликнулся на передачу Никиты Сиротина и открыл счет. Молодые хоккеисты делом доказали, что не зря на их игру обратили внимание в тренерском штабе минского "Динамо".

Гомельчане приложили немало усилий чтобы сравнять счет, и они увенчались успехом после того, как игрок минской команды Никита Парфенюк покинул площадку из-за нарушения правил. Преимущество реализовал Герман Нестеров на 10-й минуте встречи.

Тем не менее минчане смогли найти в себе силы и отличились во второй раз. Шайбу на 16-й минуте стартового периода забросил Кирилл Тютяев, которому ассистировали Денис Мингалеев и Евгеий Ногачев.

На 6-й минуте второго периоде Станислав Лопачук упрочил лидерство столичной дружины, отправив третью шайбу в ворота "рысей". После этого подопечные Александра Макрицкого перешли на игру вторым номером, аккуратно действуя от обороны и отбивая атаки хозяев площадки. Финальный штурм гомельчан ситуацию не изменил.

Что касается остальных матчей, то солигорский "Шахтер" переиграл в результативном противоборстве "Металлург-Жлобин" - 5:4 (1:0, 3:3, 1:1), "Динамо-Молодечно" обыграло "Могилев" - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), а "Неман" (Гродно) в серии буллитов победил достойно державшийся оршанский "Локомотив" - 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).-0-