Хоккеисты столичной "Юности" обыграли гродненский "Неман" в матче чемпионата Беларуси

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичной "Юности" крупно обыграли гродненский "Неман" в матче чемпионата Беларуси. Встреча на льду "Чижовка-Арены" завершилась в пользу команды Александра Макрицкого со счетом 6:1 (3:0, 2:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане по ходу матча продемонстрировали отличное движение и достаточно быстро открыли счет. На шестой минуте стартового периода вратаря гродненцев Виталия Труса заставил капитулировать Максим Рассейкин. Не прошло и двух минут, как голкипер "Немана" вновь был вынужден вынимать шайбу из ворот. На сей раз снайперский бросок удался Кириллу Брикуну. Однако этого минчанам было мало, и на 16-й минуте встречи Максим Рассейкин оформил дубль, забросив третью шайбу своего клуба.

Во втором периоде счет своим шайбам открыли и хоккеисты "Немана". Никита Крыскин на 23-й минуте встречи сократил отставание своей команды в счете. Однако на этом успехи гродненцев закончились. "Юность" же напротив усилила натиск на оборонительные порядки команды Андрея Сидоренко. В итоге игрок минской команды Денис Мингалеев забросил еще две шайбы в ворота Виталия Труса.

В третьем периоде "Юность" играла по счету, предоставив соперникам территориальное преимущество. Однако действиям гродненцев не хватало агрессивности, и избежать поражения от принципиальных оппонентов команда в красно-черной форме не смогла, пропустив еще и шайбу от Михаила Стефановича.

В еще одном поединке соревновательного дня "Могилев" уступил "Металлургу" из Жлобина - 1:3 (1:0, 1:1, 0:1). У победителей отличились Евгений Соломонов, Виталий Пинчук и Алексей Ефименко. В проигравшей дружине шайбу забросил Александр Матерухин. Отметим, что первое взятие ворот "стальные волки" оформили в меньшинстве.-0-