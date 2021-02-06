Хоккеисты столичной "Юности" обыграли гродненский "Неман" в матче чемпионата Беларуси

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" обыграли гродненский "Неман" в матче чемпионата Беларуси. Поединок на льду столичной "Чижовка-арены" завершился со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Столичная команда, которую накануне возглавил Евгений Есаулов, с первых же минут начала диктовать свои условия гостям, и заброшенные шайбы не заставили себя ждать. Сначала на 12-й минуте матча хозяев льда вывел вперед Станислав Лопачук, завершивший метким броском комбинацию, начатую Никитой Мицкевичем и Максимом Парфеевцем. Затем, когда у минчан было преимущество в два игрока, взятие ворот оформил Михаил Стефанович, которому ассистировали Денис Мингалеев и Андрей Антонов.

К чести гродненцев, они не сдались и повели осаду ворот "Юности". В итоге подопечным Андрея Сидоренко удалось сравнять счет. На 38-й минуте гол оформил польский легионер "Немана" Кристиан Дзюбиньски, которому помогали Артем Левша и Никита Крыскин. На 42-й минуте вторую шайбу в ворота "Юности" забросил Виталий Зацепилин после передачи Игоря Варивончика.

Но это было еще не все. Когда начало казаться, что овертайма не избежать, судьбу встречи решил Денис Мингалеев, забросивший третью шайбу в ворота "Немана". В концовке минчане долгое время играли в меньшинстве, однако гости из этой ситуации пользы не извлекли. Финальная сирена засвидетельствовала уверенную победу фаворитов чемпионата страны в основное время поединка.-0-