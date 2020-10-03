Хоккеисты столичной "Юности" победили "Могилев" в матче чемпионата Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичной "Юности" одержали победу над "Могилевом" в гостевом матче чемпионата Беларуси - 7:1 (3:0, 2:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Практически все вопросы относительно победителей игры хоккеисты Александра Макрицкого сняли уже в первую двадцатиминутку встречи, благодаря голевому дублю Дениса Мингалеева и шайбе Михаила Стефановича.

После перерыва Максим Парфеевец еще больше увеличил разницу в счете. Недавно отпраздновавший день рождения защитник "львов" Владислав Мирошкин сократил разницу в счете. Однако "Юность" провела еще одну результативную атаку: Кирилл Тютяев завершил старания Евгения Ногачева и Павла Развадовского.

В третьем периоде минчане отличились еще дважды благодаря голам Даниила Мартынова и Никиты Сиротина, установивших окончательный счет матча.

В вечерней части сегодняшнего турнирного дня чемпионата Беларуси пройдут еще два поединка. Гродненский "Неман" сыграет с "Металлургом" из Жлобина, а "Динамо-Молодечно" поспорит с "Гомелем". Матч между "Локомотивом" из Орши и солигорским "Шахтером" не состоится - "железнодорожникам" присуждено очередное техническое поражение. В воскресенье, 4 октября, "Неман" и "Металлург-Жлобин" сыграют между собой еще раз.-0-