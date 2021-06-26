26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" стали вторыми финалистами Кубка Стэнли. Таким образом, действующие обладатели трофея продолжают защиту титула, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальной серии до четырех побед "молнии" смогли сломить сопротивление "Нью-Йорк Айлендерс" - 4:3. Для этого им понадобился седьмой матч, в котором "Тампа" была сильнее соперников со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Единственную шайбу в матче забросил Янни Гурд, когда его команда играла в меньшинстве. Результативные передачи на свой счет записали Энтони Чирелли и Алекс Киллорн. Отметим заслугу в победе "молний" голкипера Андрея Василевского, который совершил 18 сейвов из 18 бросков и оформил шатаут. Россиянин стал первым вратарем в истории НХЛ, которому удалось завершить четыре серии подряд матчами без пропущенных шайб.

"Лайтнинг" вышел в финал Кубка Стэнли в четвертый раз с 1993 года. Его соперниками станут хоккеисты "Монреаль Канадиэнс". Первый матч решающей серии состоится в Тампе во вторник. Стартовое вбрасывание намечено на 3.00 по минскому времени.-0-