Хоккеисты "Тампы" стали обладателями Кубка Стэнли

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Тампы", обыграв "Даллас" в шестом матче серии финала Кубка Стэнли - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0), стали обладателями Кубка Стэнли-2020. Это вторая виктория флоридцев за время их выступлений в НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе "молний" отличились Брэйден Пойнт и Блэйк Коулман. Российский вратарь команды из Флориды Андрей Василевский отразил все 20 бросков по своим воротам, оформив шатаут. Отметим, что Брэйден Пойнт с 14 заброшенными шайбами в активе установил новый клубный рекорд по голам за один плей-офф НХЛ, а также стал лучшим снайпером Кубка Стэнли-2020.

Финал нынешнего сезона в НХЛ получился историческим для российской школы популярной игры, ведь никогда ранее сразу семь представителей этой страны не играли в решающей стадии розыгрыша Кубка Стэнли. Четыре из них, вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форварды Никита Кучеров с Александром Волковым праздновали успех.

Шведский защитник "Тампа-Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман получил "Конн Смайт Трофи" - награду самому ценному игроку (MVP) плей-офф НХЛ. Такое решение объяснимо, ведь в 25-ти матчах плей-офф 29-летний скандинав набрал 22 (10 голов + 12 передач) очка. Кроме того, он стал третьим защитником в истории НХЛ, забившим 10 голов в одном плей-офф.-0-