10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Тампы" упрочили лидерство в финале Восточной конференции НХЛ, выиграв второй кряду матч в серии до четырех побед у "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок не успел начаться, как на второй минуте встречи Мэтт Мартин из "Айлендерс" отправил шайбу в ворота Андрея Василевского, взяв в союзники рикошет от клюшки Тайлера Джонсона. Российский голкипер "Тампы" после этого взятия ворот больше не пропускал, справившись с 27-ю бросками из 28-ми. А вот его соотечественник Семен Варламов, выступающий за "островитян", был не столь удачлив. На его счету 19 сэйвов после 21-й попытки забросить шайбу.

"Молнии" отыгрались перед перерывом. Баркли Гудроу не оставил шансов соперникам на вбрасывании и отпасовал Виктору Хедману, которому удался эффектный дальний бросок. Это был его седьмой гол в плей-офф.

Во втором периоде команды не раз обменялись опасными моментами, но счет не изменился. Большую часть заключительной трети матча картина не менялась. Развязка наступила за 9 секунд до конца встречи. Голкипер Семен Варламов спас свою команду после бросков Янни Гурда и Ондржея Палата, но с броском в касание Никиты Кучерова не совладал.

Эта победа позволила "Тампе" увеличить преимущество в серии - 2:0. Следующий матч пройдет в 12 сентября.

В финале Западной конференции встречаются "Вегас" и "Даллас". Тут счет в серии - 1:1. очередной раунд их противоборства состоится 11 сентября.-0-