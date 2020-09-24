Хоккеисты "Тампы" вышли вперед в серии с "Далласом" в финале Кубка Стэнли

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Тампы" вышли вперед в противоборстве с "Далласом" в финале Кубка Стэнли, обыграв клуб из Техаса - 5:2 (2:1, 3:0, 0:1). Таким образом, счет в серии стал 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Тампа" открыла счет уже на шестой минуте. Защитник "Далласа" Миро Хейсканен потерял шайбу на своей синей линии, подарив ее Никите Кучерову, который легко переиграл Антона Худобина и забил свой седьмой гол в плей-офф.

Через полторы минуты "Тампа" увеличила отрыв в счете после голевой атаки в исполнении Стивена Стэмкоса. Форвард, вернувшийся в строй после травмы, неотразимым броском в дальний верхний угол ворот вновь заставил капитулировать российского вратаря "звезд".

Хоккеисты "Далласа" пошли вперед, стараясь изменить ситуацию, и начали все чаще бросать по воротам соперника. В итоге Джейсон Дикинсон поразил ближний угол ворот Андрея Василевского, который несколько потерял ворота в данной ситуации.

Вторая двадцатиминутка прошла под полным контролем "молний", которые превзошли соперников в ключевых моментах. Их преимущество увеличил швед Виктор Хедман, который добрался до отметки в 10 кубковых голов.

В середине второго периода Брейден Пойнт забил четвертый гол своей команды. После того как отличился еще и третий форвард лучшей тройки "Тампы" Ондржей Палат, ситуация для "Далласа" стала практически безнадежной. Ее не изменили финальный штурм "звезд" и шайба заброшенная Миро Хейсканеном.

Четвертый матч серии состоится 26 сентября, в субботу.-0-