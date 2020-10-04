Хоккеисты "Торпедо" обыграли "Амур" в матче чемпионата КХЛ

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты нижегородского "Торпедо" обыграли хабаровский "Амур" в гостевом матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нижегородская дружина, цвета которой защищает белорус Андрей Белевич, с самого начала отдала инициативу хозяевам площадки, которые предпочли действовать первым номером. "Тигры" смогли воспользоваться таким течением поединка, дважды поразив ворота гостей. В первом периоде отличился Кирилл Рассказов. Во второй трети матча преимущество хабаровчан увеличил Александр Горшков.

В третьем периоде нижегородцы смогли собраться и сравнять счет матча. По голу на свой счет записали Джастин Клус и Дамир Жафяров. Овертайм не принес желаемого успеха ни одной из команд, а в серии послематчевых бросков победную шайбу на свой счет записал торпедовец Крис Уайлдмен.

Сегодня в расписании чемпионата КХЛ значатся еще три матча. ЦСКА сыграет с омским "Авангардом", московское "Динамо" примет на своем льду китайский "Кунлунь", а "Барыс" из Нур-Султана померится силами с петербургским СКА.

Минское "Динамо" начнет домашнюю серию матчей 7 октября поединком против ХК "Сочи", с которым работает белорусский специалист Александр Андриевский.-0-