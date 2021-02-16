Хоккеисты ЦСКА девятый раз стали сильнейшей командой Дивизиона Тарасова в чемпионате КХЛ

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты московского ЦСКА девятый раз в истории клуба и седьмой раз кряду стали сильнейшей командой Дивизиона Тарасова в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Данный результат стал реальностью после того как "армейцы" из столицы России обыграли подмосковный "Витязь" - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). В составе победителей отметились Андрей Локтионов, Джон Гилмор и Сергей Андронов. За команду Михаила Кравеца забросил Артем Бородкин.

В Санкт-Петербурге местный СКА не оставил шансов московскому "Спартаку" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Подопечные Валерия Брагина забрасывали шайбы в каждом из трех периодов. На 6-й минуте матча отличился Мальте Стремвалль. На 34-й минуте укрепил премущество "армейцев" с берегов Невы Динар Хафизуллин, забросивший в большинстве. В заключительном периоде Мальте Стремвалль оформил дубль. Москвичам удалось отличиться лишь на последней минуте матча. Гол престижа записал на свой счет Дмитрий Вишневский.

"Северсталь", цвета которой защищает игрок сборной Беларуси Владислав Кодола, дома не смогла противостоять ярославскому "Локомотиву", с которым работает белорусский специалист Андрей Скабелка.

У гарантировавшей себе место в плей-офф ярославской дружины голами отметились Егор Аверин, Андре Петерссон и Владимир Ткачев, оформивший сотое взятие ворот за время выступлений в КХЛ. В составе "Северстали", продолжающей борьбу за место в числе участников следующей стадии турнира отличились Игорь Гераськин и Адам Лишка.-0-