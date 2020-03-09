Хоккеисты ЦСКА и "Ак Барса" вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В плей-офф розыгрыша хоккейного Кубка Гагарина определились еще два участника второго раунда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертом поединке четвертьфинала Западной конференции действующие обладатели главного трофей КХЛ хоккеисты московского ЦСКА в гостях одолели в овертайме нижегородское "Торпедо" - 3:2 и выиграли серию с "сухим" счетом 4:0. Ранее с таким результатом хоккеисты СКА победили в четвертьфинальной серии с подмосковным "Витязем". В других четвертьфиналах финский "Йокерит" из Хельсинки побеждает ярославский "Локомотив" - 3:1, а в московском противостоянии "Спартака" и "Динамо" пока паритет - 2:2.

В Восточной конференции первым в полуфинал вышел казанский "Ак Барс", победивший в четвертом поединке в Нижнекамске местный "Нефтехимик" с результатом 1:0. Казанцы выиграли серию со счетом 4:0. В двух противостояниях счет пока 3:1. Так, новосибирская "Сибирь" выигрывает у "Автомобилиста" из Екатеринбурга, а казахстанский "Барыс" из Нур-Султана, который тренирует белорусский специалист Андрей Скабелка, ведет в серии с магнитогорским "Металлургом". В четвертьфинале между омским "Авангардом" и уфимским "Салаватом Юлаевым" ничья - 2:2.

Сегодня состоятся 3 поединка: "Йокерит" - "Локомотив", "Барыс" - "Металлург", "Авангард" - "Салават Юлаев".

Хоккеисты минского "Динамо" в этом сезоне выступили крайне неудачно, заняв последнее место среди всех 24 участников регулярного чемпионата КХЛ.-0-