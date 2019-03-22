Хоккеисты ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции плей-офф КХЛ

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА и питерский СКА вышли в финал Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В пятом матче серии ЦСКА был сильнее соперников из московского "Динамо" - 3:2.

Клуб из Санкт-Петербурга встретил еще более жесткое сопротивление со стороны ярославского "Локомотива". Значительно измененный состав "железнодорожников", которые предоставили шанс в пятом матче сыграть перспективным игрокам, смог перевести матч со СКА в овертайм - 4:4. В дополнительное время Динар Хафизуллин принес победу питерскому клубу - 5:4. Обе серии в Западной конференции завершились со счетом - 4:1.

Финальное противостояние на Западе начнется 28 марта, следующие матчи запланированы на 30 марта, 1, 3 и, если потребуется, 5, 7, 9 апреля.

В Восточной конференции КХЛ сегодня будут сыграны пятые матчи. "Барыс" под руководством белорусского тренера Андрея Скабелки сыграет в 14.00 на своей площадке с "Авангардом" (счет в серии до четырех побед - 3:1 в пользу омичей), в Екатеринбурге "Автомобилист" в 17.00 встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".-0-

Фото ПХК ЦСКА и ХК СКА