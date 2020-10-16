16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА обыграли СКА из Санкт-Петербурга в матче чемпионата КХЛ. Матч в Москве завершился со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе московского клуба шайбы забросили Михаил Науменков и отличившийся дважды Константин Окулов. У проигравших шайба на счету Кирилла Марченко.

Отметим также викторию екатеринбургского "Автомобилиста" по буллитам обыгравшего нижегородское "Торпедо" – 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). У команды за которую выступает нападающий сборной Беларуси Джеф Платт результативные атаки в основное время матча на свой счет записали Алексей Василевский и Вячеслав Литовченко. Решающий буллит реализовал Питер Холланд.

В дружине за которую играет белорус Андрей Белевич забрасывали Данилы Воеводина и Брэйди Остин.

В еще одной встрече игрового дня хоккеисты "Барыса" из Нур-Султана благодаря шайбе в овертайме от Романа Старченко победили казанский "Ак Барс" – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).