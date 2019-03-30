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Хоккеисты ЦСКА одержали вторую победу над СКА в плей-офф КХЛ

Спорт 30.03.2019 | 19:41

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты московского ЦСКА одержали вторую победу на своей площадке над питерским СКА со счетом 3:1 в финале плей-офф Западной конференции КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в столице России удался хозяевам площадки. Один из лидеров москвичей олимпийский чемпион Пхенчхана Кирилл Капризов забросил первую шайбу, мастерски сыграв на пятачке у ворот гостей - 1:0. Во втором периоде легионер ЦСКА Грег Скотт увеличил преимущество - 2:0. СКА сократил отставание при игре в большинстве после мощного щелчка Никиты Гусева - 1:2. Решающий гол был проведен на 50-й минуте встречи. ЦСКА провел стремительную контратаку, которую завершил Иван Телегин - 3:1.

В первом матче 28 марта москвичи также были сильнее - 2:1. Счет в серии до четырех побед в финале Западной конференции - 2:0, в пользу ЦСКА.

В Восточной конференции омский "Авангард" обыграл в первой игре "Салават Юлаев" в овертайме - 4:3, вторая игра в этом противостоянии состоится 31 марта.-0-

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