4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА победили омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игроки московского клуба показали прекрасную реализацию опасных моментов, ведя ко второму перерыву с комфортным счетом 3:0. Голы у армейцев на свой счет записали Константин Окулов, Максим Мамин и Николай Голдобин.

Учитывая, что ЦСКА в этом сезоне показывает эталонную игру в обороне, казалось, что интрига в этом поединке перестала существовать. Однако омичи, в составе которых играют белорусы Кирилл Готовец и Андрей Стась попытались вернуться в игру. Это им удалось, после того как Оливер Каски и Егор Чинахов сократили счет до минимума.

Впрочем, сделав ставку на штурм в последние минуты матча игроки "Авангарда" не уследили за Максимом Маминым, который забросил шайбу в ворота покинутые Эмилем Гариповым.

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня "Авангард" сохранил лидерство в чемпионате КХЛ по дополнительным показателям. На счету "ястребов" 21 очко после 14-ти матчей. Столько же у идущего вторым ЦСКА. У армейцев, впрочем, на два матча меньше. У замыкающего тройку сильнейших СКА из Санкт-Петербурга 19 пунктов после 13-ти встреч. Минское "Динамо" идет на шестой позиции в турнирной таблице турнира с 17-ю пунктами после 11-ти матчей.-0-