10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА победили "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил с преимуществом армейского клуба. Однако защита уфимцев и вратарь до поры действовали надежно. Но на 10-й минуте встречи они не помешали защитнику ЦСКА Богдану Киселевичу открыть счет. Впрочем, ближе к концу первой трети поединка "Салават", за который играет белорус Евгений Лисовец, отыгрался. В большинстве шайбу забросил Филип Ларсен, которому ассистировали Родион Амиров и Дмитрий Кугрышев.

В начале второго периода команды вновь обменялись взятиями ворот. На гол армейца Сергея Андронова ответил уфимец Михаил Воробьев. Однако окончание второй 20-минутки прошло под диктовку ЦСКА, игрок которого Марио Кемпе вывел "красно-синих" вперед. В заключительной трети поединка его одноклубник Артем Сергеев вновь заставил капитулировать вратаря хозяев площадки, установив окончательный счет встречи.

Еще в одном матче дня хоккеисты череповецкой "Северстали", цвета которой защищает белорусский хоккеист Владислав Кодола, одержал победу над "Барысом" из Нур-Султана в матче чемпионата КХЛ - 3:2 (3:0, 0:2, 0:0). В составе победителей первым отличился Егор Гераськин. Кроме того, голевой дубль оформил Адам Лишка. У "Барыса" отличились Егор Петухов и Кертис Вол.-0-