Хоккеисты ЦСКА победили СКА и вышли вперед в финальной серии Западной конференции

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА победили СКА со счетом 3:0 в пятом матче финальной серии в Западной конференции КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который завершился в Москве, хозяева площадки удачнее использовали свои шансы в атаке. Авторами голов у ЦСКА стали Мэт Робинсон (20-я минута), Максим Мамин (28), а окончательный счет точным броском по пустым воротам СКА установил Сергей Андронов (60).

Счет в серии до четырех побед стал 3:2, в пользу ЦСКА. Следующий матч между москвичами и СКА состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге.

В Восточной конференции омский "Авангард" лидирует в противостоянии с "Салаватом Юлаевым" (3:1). Эти команды 6 апреля встретятся вновь на площадке омичей.-0-