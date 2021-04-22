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22 апреля 2021, 22:10

Хоккеисты ЦСКА повели в финальной серии Кубка Гагарина

Фото из архива
Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА, обыграв омский "Авангард" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), вышли вперед в споре за почетный трофей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды навязывали соперникам бой на каждом участке ледовой площадки. То и дело возникали мелкие стычки даже в остановках матча. Первыми счет открыли хоккеисты омской дружины. Комбинацию партнеров по команде Оливера Каски и Найта Корбена на 13-й минуте завершил точным броском Рид Буше. Впрочем, армейцы достаточно быстро отыгрались: гол на свой счет записал Константин Окулов, которому помогли Александр Попов и Максим Шалунов.

После перерыва команды продолжили искать счастья у ворот друг друга, но заброшенных шайб на данном отрезке матча зрители так и не увидели, хотя москвичи несколько раз были близки к тому, чтобы увеличить счет в свою пользу.

Судьбу встречи решил эпизод на 49-й минуте игры. Победу ЦСКА принес Максим Шалунов. Пропустив, "Авангард" много атаковал, пытаясь уйти от поражения, но тщетно. До сирены счет так и не изменился.

Следующий матч финальной серии Кубка Гагарина команды проведут 24 апреля. -0-

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