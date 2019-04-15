Хоккеисты ЦСКА вновь обыграли "Авангард" в финальном матче Кубка Гагарина, счет в серии - 2:0

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты московского ЦСКА обыграли "Авангард" со счетом 3:0 во втором финальном матче в борьбе за Кубок Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с первым матчем этих команд, который завершился победой армейцев со счетом 5:2, вторая игра получилась менее результативной.

В первом и втором периодах команды имели неплохие моменты, но уверенно действовали вратари финалистов. Судьба встречи решилась на 54-й минуте. Бросок Константина Окулова пришелся в перекладину ворот "Авангарда", а затем шайба от спины голкипера отскочила в сетку ворот - 1:0.

В концовке третьего периода омичи дважды заменяли вратаря на шестого полевого игрока, но ЦСКА еще дважды поразил ворота соперника - 3:0.

Третий матч финальной серии до четырех побед состоится 17 апреля на площадке "Аванграда" в подмосковной Балашихе.-0-