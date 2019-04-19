Хоккеисты ЦСКА впервые выиграли Кубок Гагарина

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА одержали четвертую победу над омским "Авангардом" со счетом 3:2 в финальной серии плей-офф и впервые стали обладателями Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первого периода сегодняшней встречи в подмосковной Балашихе "Авангард" вел 2:0. Однако во второй двадцатиминутке армейцы сократили разрыв, а в конце третьего периода сравняли счет - 2:2. На 18-й минуте овертайма победную шайбу забросил Максим Мамин, принесший ЦСКА главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Счет в серии стал 4:0.

В первых поединках финальной серии плей-офф КХЛ хоккеисты ЦСКА одержали две победы в Москве - 5:2 и 3:0, а затем выиграли в Балашихе со счетом 2:0.

В прошлые годы хоккеисты ЦСКА дважды играли в финале Кубка Гагарина и оба раза уступали своим соперникам - магнитогорскому "Металлургу" (2016 год) и казанскому "Ак Барсу" (2018). Для "Авангарда" нынешний финал был вторым - в 2012 году он уступил главный трофей КХЛ московскому "Динамо".-0-