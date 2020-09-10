Хоккеисты ЦСКА выиграли у "Сибири" в матче чемпионата КХЛ

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА обыграли новосибирскую "Сибирь" в гостевом поединке чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Армейцы" первыми открыли счет на 21-й минуте. Отличился Антон Слепышев. Новосибирцы не смирились с таким ходом событий и предприняли попытки отыграться. В итоге Дмитрий Саюстов через 10 минут восстановил равновесие. В дальнейшем команды играли в осторожный хоккей, уделяя внимание обороне. Таким образом, дошло до буллитной серии, в которой более удачливыми были игроки ЦСКА.

У москвичей победный бросок на счету Андрея Локтионова. Для ЦСКА это третья победа в четырех встречах. "Сибирь" проиграла четвертый матч подряд, хотя и смогла отобрать у московской дружины одно очко.

В еще одном матче дня пекинский "Куньлунь Ред Стар", цвета которого защищает нападающий сборной Беларуси Александр Китаров, также не смог победить в четвертом матче подряд. На сей раз очки у китайской команды, которая проводит свои матчи в Мытищах, отобрал казахстанский "Барыс". Команда из Нур-Султана выиграла со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). На шайбы Виктора Сведберга, Якоба Лилья и Никиты Михайлиса проигравшие ответили взятиями ворот Германа Шапорева и Дениса Осипова.

11 сентября в чемпионате КХЛ состоятся следующие матчи: "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Торпедо" (Нижний Новгород), "Металлург" (Магнитогорск) - "Авангард" (Омск), "Йокерит" (Хельсинки) - "Ак Барс" (Омск), СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль) и "Динамо" (Рига) - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Минское "Динамо" сыграет в гостях со "Спартаком" в Москве 13 сентября.-0-