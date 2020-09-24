24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" победили "Трактор" в матче чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Две шайбы в составе "Салавата" забросил Никита Сошников. Еще раз отличился Дмитрий Кугрышев. В составе "Трактора" шайба на счету Сергея Калинина.

Во втором периоде, при счете 2:0 в пользу уфимцев, защитник "Трактора" и сборной Беларуси Олег Евенко одним ударом нокаутировал игрока обороны хозяев площадки Алексея Семенова. В итоге оба защитника были наказаны пятиминутным штрафом.

В еще одном матче игрового дня 24 сентября подмосковный "Витязь" победил магнитогорский "Металлург" - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). В составе подольской команды результативными атаками завершали Евгений Артюхин, дважды Джастин Дэнфорт и Юрий Паутов. У магнитогорцев отличился Юхо Ламмикко.

Не задался дебют в КХЛ белоруса Егора Юзленко, который вышел на лед в форме нижегородского "Торпедо". "Автозаводцы" уступили в овертайме "Амуру" со счетом 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1). В основное время матча шайбы в составе победителей забросили Валерий Васильев и Глеб Корягин. На пятой минуте овертайма отличился Наиль Якупов. У "Торпедо" отличились Джордан Шварц и Антон Шенфельд.

В Москве ЦСКА крупно победили череповецкую "Северсталь" - 5:0 (2:0, 0:0, 3:0). Шайбами отметились, отметившийся дублем Максим Шалунов, Константин Окулов, Артем Блажиевский и Максим Мамин. Также отметим вратаря москвичей Александра Шарыченкова, который записал на свой счет первый шатаут в форме армейского клуба.

Хоккеисты московского "Динамо" на выезде обыграли "Сочи" Александра Андриевского, одержав пятую победу подряд - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2). Шайбы в составе "Динамо" забивали Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин и Михал Чайковски. У "Сочи" отличились Мальте Стрёмвалль и Маркус Нильссон.-0-