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03 января 2020, 15:05

Хоккеисты Украины победили швейцарцев на старте XVI Рождественского турнира в Минске

Во время матча
Во время матча

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Украины победили команду Швейцарии со счетом 4:1 в стартовом поединке XVI Рождественского любительского турнира на приз Президента Беларуси в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два периода первого матча представителей предварительной группы С получились очень упорными, и перед заключительной третью украинцы выигрывали с минимальным перевесом - 2:1.

В третьем периоде украинские хоккеисты действовали более уверенно и еще дважды поразили ворота соперников. Автором первого гола нынешнего турнира стал форвард украинской дружины Сергей Варламов, который в годы своей активной игровой карьеры выступал за многие клубы, в числе которых было и минское "Динамо".

Завтра в этой группе украинцы встретятся с командой Финляндии, а 5 января финны сыграют со швейцарцами.

В сегодняшнем расписании еще 3 встречи: Китай - ОАЭ (группа В), Беларусь - команда Международной федерации хоккея (группа А), сборная Балтии - Германия (группа D).

Все матчи Рождественского турнира проходят на льду минской "Чижовка-Арены". Впервые в истории турнира выручка от продажи билетов на вечерние матчи, проходящие на большой арене, будет направлена на благотворительность: средства будут перечислены в Мозырский детский дом. Его воспитанники смогут посетить матчи Рождественского турнира. Цена билетов на вечерние игры, проходящие на главной площадке "Чижовка-Арены", - Br5. На все остальные матчи вход свободный.

Год назад свой 12-й титул победителей этих состязаний завоевала хоккейная команда Президента Беларуси, победившая в финале россиян с результатом 8:5. Бронзу завоевали финские хоккеисты, обыгравшие в матче за 3-е место представителей ОАЭ со счетом 6:3.

Организаторы турнира - Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-

Фото Андрея Покумейко

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