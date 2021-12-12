Хоккеисты "Вашингтона" обыграли "Баффало" в матче чемпионата НХЛ

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Баффало Сейбрз" в гостевом матче чемпионата НХЛ. Игра завершилась в серии послематчевых буллитов - 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас провел на льду 18 мин. 31 сек. В том числе и 1 мин. 26 сек. играя в большинстве. Он не отметился результативной игрой, совершив один силовой прием и блокировав один бросок. Коэффициент полезности - 0. Всего на его счету в нынешнем сезоне 17 игр в сильнейшей хоккейной лиге мира, за которые он набрал 5 очков (2 гола и 3 результативных передачи).

В составе "столичных" заброшенные шайбы на счету Ларса Эллера и Мартина Фегервары, отличившихся в основное время матча на 4-й и 46-й минутах соответственно. Россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов ассистировали при втором взятии ворот "Баффало".

Победный буллит реализовал Ти Джей Оши. Даниэль Спронг и Евгений Кузнецов свои попытки огорчить вратаря "клинков" в серии послематчевых бросоков не использовали. За "Сейбрз" отличились Винни Хиностроза и Уилл Батчер.

Следующий матч "столичные" проведут 15 декабря против "Чикаго Блэкхокс".-0-