12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтона" переиграли "Детройт" в матче чемпионата НХЛ. Гостевой для столичной дружины поединок завершился со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участвовал в игре белорусский форвард "столичных" Алексей Протас. В своем втором за карьеру матче в Национальной хоккейной лиге уроженец Витебской области провел на льду 8 мин. 18 сек. и за это время нанес бросок по воротам. Его показатель полезности - "0".

Что касается главных героев поединка, то по шайбе в ворота "Ред Уингз" забросили Дмитрий Орлов и Ларс Эллер. Отметим голевой пас Александра Овечкина, который, впрочем, утратил лидерство в снайперской гонке НХЛ.

На счету 36-летнего россиянина 11 взятий ворот в 13 матчах сезона. Его обошел Леон Драйзайтль из "Эдмонтон Ойлерз". Его голевой дубль помог "нефтяникам" одолеть "Бостон Брюинз" - 5:3 (1:1, 1:2, 3:0). Таким образом, на счету немецкого форварда 12 шайб в 12 матчах.

Замыкает тройку лучших бомбардиров американец Кайл Коннор из "Виннипег Джетс". У него на счету 10 шайб в 13 играх.

Благодаря победе "Вашингтон" набрал 18 очков и находится на третьем месте в Восточной конференции.-0-