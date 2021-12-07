Хоккеисты "Вашингтона" победили "Анахайм" в матче чемпионата НХЛ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтона" на льду домашней "Кэпитал Уан-Арены" победили по буллитам "Анахайм" в матче чемпионата НХЛ - 4:3 (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский хоккеист Алексей Протас, выступающий за "Вашингтон", провел на льду 9 мин. 23 сек. За это время он совершил силовой прием и выиграл 63% вбрасываний со своим участием. Коэффициент полезности уроженца Витебской области "0".

В составе "столичных" в основное время поединка отличились Том Уилсон, Карл Хагелин и Джон Карлсон. За "уток" забросили Джош Мэнсон, Сонни Милано и Винни Леттьери. Овертайм голов командам не принес, а в буллитной перестрелке победу "Вашингтону" обеспечил Джон Карлсон.

Отметим игру российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Он отметился ассистентским дублем, остановившись в шаге от попадания в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времен.

Сейчас на счету россиянина 1361 (750+611) очко в 1223 матчах, что является 26-м показателем в истории Лиги. На 25-й позиции находится выступавший за "Бостон" Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах.-0-