Хоккеисты "Вашингтона" победили "Питсбург" в матче чемпионата НХЛ

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" победили "Питсбург Пингвинз" в домашнем матче чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Питера Лавиолетта, среди которых был и белорусский форвард Алексей Протас, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уроженец Витебской области провел на льду 12 мин. 17 сек., в том числе и играя в меньшинстве. На счету Алексея Протаса один заблокированный бросок, один нанесенный и 57% выигранных вбрасываний. Коэффициент полезности белоруса составил "0".

У победителей голы на счету Мартина Фехервари, Гарнета Хэтэуэя, Даниэля Спронга, Конора Шири и Тома Уилсона. Единственное взятие ворот у "Пингвинз" записал на свой счет Джейк Генцел.

Отметим российского форварда "Столичных" Александра Овечкина, стремящегося опередить в списке бомбардиров всех времен НХЛ великого Уэйна Грецки. Напомним, что потомок эмигранта из Гродненской губернии Терентия Грецкого удерживает рекорд в 2857 очков.

Александр Овечкин в матче с "Питсбург Пингвинз" отметился двумя результативными передачами, набрав 25-е и 26-е (12+14) очко в этом сезоне. Теперь у него на счету 1346 пунктов.

До занимающего 28-е место Матса Сундина всего три очка. Шведский хоккеист в 1346 матчах в Лиге набрал 1349 баллов.-0-