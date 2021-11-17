Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Анахайму" в матче чемпионата НХЛ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" уступили "Анахайм Дакс" в гостевом матче чемпионата НХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский форвард столичной дружины Алексей Протас провел на площадке 13 минут 46 секунд, записал в актив один бросок и закончил встречу с показателем полезности "-1".

В составе "Уток" в основное время поединка отличились Кэм Фаулер и Тревор Зеграс. У проигравшей команды голами отметились Гаррет Пилон и Том Уилсон.

Победное взятие ворот "Вашингтона" в овертайме на счету Тревора Зеграса, оформившего голевой дубль.

Отметим достижение капитана "Анахайма" Райана Гецлафа. Канадец отметился результативной передачей и стал первым игроком, набравшим 1000 очков за "Дакс". В активе 36-летнего игрока стало 18 (1+17) очков в 17 матчах сезона. Он перекрыл свой бомбардирский результат прошлого сезона - 17 (5+12) очков в 48 матчах.

Российский форвард "Столичных" Александр Овечкин впервые в текущем сезоне завершил игру с показателем полезности "-2". Он присутствовал на льду во время двух заброшенных соперниками шайб. Александр Овечкин провел в этом чемпионате НХЛ 15 матчей, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами. Это третий показатель сезона.

Лидирует форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, сделавший дубль в проигранном его командой матче регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (2:5). В активе немца стало 17 голов в первых 15 матчах команды в сезоне. Больше в истории "Нефтяников" за такой же отрезок чемпионата забрасывал только Уэйн Гретцки (19 голов в сезоне 1983/84).-0-