Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Чикаго" в матче чемпионата НХЛ

3 декабря, Минск / Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Чикаго" в домашнем матче чемпионата НХЛ. Игра завершилась в серии буллитов со счетом 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Алексей Протас, выступавший в тройке нападения с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым, провел на льду 16 мин. 29 сек., нанес четыре броска, совершил три силовых приема, одну потерю и выиграл одно вбрасывание. В нынешнем сезоне на его счету 4 (1+3) очка за 13 матчей в сильнейшей хоккейной лиге мира.

В составе победителей в основное время матча отличились Алекс Дебринкэт, Доминик Кубалик и Сет Джонс. Решающий буллит забросил Патрик Кейн. У "Вашингтона" голы на свой счет записали россиянин Евгений Кузнецов, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Александр Овечкин отметился результативной передачей, ставшей для него 609-й в 1221 матче за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин вышел на 88-е место в истории НХЛ, повторив результат словака Мариана Госсы. Кроме того, трехкратный чемпион мира не реализовал один из послематчевых штрафных бросков.-0-